Мир 13 февраля 2023, 11:09 Маск объяснил ограничение доступа к Starlink на Украине нежеланием развязывать третью мировую Предприниматель Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Starlink на Украине flickr

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Сеть Starlink не должна использоваться для эскалации конфликта на Украине, который может обернуться третьей мировой войной. С таким заявлением выступил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

«Starlink — это коммуникационная основа Украины <…>. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — подчеркнул Маск.

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Он обратил внимание, что Starlink предназначены для частного использования, а не для военных целей. Маск признался, что изо всех сил пытается поступать правильно, но «правильно» — это чрезвычайно сложный моральный вопрос.

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В среду, 9 февраля, стало известно, что украинским беспилотникам ограничили доступ к спутниковой связи Starlink, которая никогда не предназначалась для использования в качестве оружия.

Неделю назад Маск предупредил об опасности обострения конфликта на Украине. Он выразил озабоченность тем, что большинство не замечают этой опасности.