11 ноября 2022, 01:18
Маск не исключил банкротство Twitter
Reuters: владелец Twitter Маск не исключил банкротство компании
Новый владелец Twitter Илон Маск допустил, что компания может обанкротиться. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники.
По информации журналистов, миллиардер провел встречу с сотрудниками соцсети. Он предупредил работников компании, что в 2023 году Twitter может столкнуться с оттоком средств. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.
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Агентство обратилось за официальными разъяснениями к Маску, но бизнесмен пока не ответил на запрос.
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Ранее Маск сообщил подписчикам, что в ближайшее время Twitter будет «делать глупости». Так он отреагировал на поступающие жалобы на некорректную работу соцсети. Владелец компании решил пошутить и представил себя в качестве оператора «горячей линии для подачи жалоб онлайн».
Американский предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Он окончательно закрыл сделку в октябре 2022 года. После приобретения компании Маск начал увольнять сотрудников и сделал несколько изменений. На фоне приобретения соцсети бизнесмен потерял 70 миллиардов долларов.
Илон Маск
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