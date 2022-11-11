Мир 11 ноября 2022, 01:18 Маск не исключил банкротство Twitter Reuters: владелец Twitter Маск не исключил банкротство компании Unsplash

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Новый владелец Twitter Илон Маск допустил, что компания может обанкротиться. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации журналистов, миллиардер провел встречу с сотрудниками соцсети. Он предупредил работников компании, что в 2023 году Twitter может столкнуться с оттоком средств. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.

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Агентство обратилось за официальными разъяснениями к Маску, но бизнесмен пока не ответил на запрос.

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Ранее Маск сообщил подписчикам, что в ближайшее время Twitter будет «делать глупости». Так он отреагировал на поступающие жалобы на некорректную работу соцсети. Владелец компании решил пошутить и представил себя в качестве оператора «горячей линии для подачи жалоб онлайн».

Американский предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Он окончательно закрыл сделку в октябре 2022 года. После приобретения компании Маск начал увольнять сотрудников и сделал несколько изменений. На фоне приобретения соцсети бизнесмен потерял 70 миллиардов долларов.