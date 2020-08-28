Маск назвал завод Tesla целью кибератаки задержанного в США россиянина
Косвенное подтверждение этому дал основатель компании Илон Маск своим комментарием в Twitter.
«Очень признателен. Это было серьезное нападение», — написал Маск в комментариях к статье Саймона Альвареса, опубликованной порталом Teslarati. Подробностей основатель Tesla не сообщил.
В публикации шла речь о сведениях, которые ФБР предоставил русскоговорящий сотрудник предприятия, производящего батареи для электромобилей. На основании полученной информации спецслужбы задержали россиянина. Каких-либо доказательств подобному утверждению издание не приводит.
В Минюсте США заявили, что 27-летний россиянин вместе с предполагаемыми сообщниками с 15 июля по 22 августа пытался подкупить сотрудника американской компании в Неваде, название которой не сообщалось. Крючков якобы собирался загрузить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему предприятия и получить к ней доступ.