Маск назвал завод Tesla целью кибератаки задержанного в США россиянина

В США по подозрению в попытке киберпреступления задержали россиянина. Вредоносное ПО 27-летний Егор Крючков якобы хотел загрузить в компьютерную систему Tesla на ее заводе в Неваде.

Косвенное подтверждение этому дал основатель компании Илон Маск своим комментарием в Twitter.

«Очень признателен. Это было серьезное нападение», — написал Маск в комментариях к статье Саймона Альвареса, опубликованной порталом Teslarati. Подробностей основатель Tesla не сообщил.

В публикации шла речь о сведениях, которые ФБР предоставил русскоговорящий сотрудник предприятия, производящего батареи для электромобилей. На основании полученной информации спецслужбы задержали россиянина. Каких-либо доказательств подобному утверждению издание не приводит.

В Минюсте США заявили, что 27-летний россиянин вместе с предполагаемыми сообщниками с 15 июля по 22 августа пытался подкупить сотрудника американской компании в Неваде, название которой не сообщалось. Крючков якобы собирался загрузить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему предприятия и получить к ней доступ.