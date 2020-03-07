Маск назвал страх перед коронавирусом глупостью. Подписчики не оценили

Распространение коронавируса сопровождается настоящей истерией и избыточными мерами защиты. Чего только стоят маски для животных и обереги от инфекции. Вот и Илон Маск считает, что паника — глупость.

«Паника из-за коронавируса — это глупость», — написал основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в Twitter.

Пост набрал более 255 тысяч ретвитов и множество комментариев. Некоторые поддержали автора, но большинство ополчилось против Маска. Они заявили, что легко рассуждать о бесполезности паники, когда в кармане куча денег.

«Я думаю, что кто-то с вашим достатком посчитал бы это глупым. Остальные выясняют планы игры на выживание без неограниченных ресурсов и денег», — написал один из пользователей.

«Думаю, если вы миллиардер, то вам не нужно беспокоиться о смерти», — поддержал его другой подписчик.

«Вы человек науки. Могу ли я связаться с какими-нибудь учеными, чтобы изменить ваше мнение?» — спросили в комментариях Маска.

Несмотря на такой позитивный настрой главы Tesla, распространение коронавируса уже повлияло на функционирование компании. В январе приостановили работу китайского завода Tesla Gigafactory, а в феврале Маск признался, что появление инфекции может негативно сказаться на всем бизнесе.