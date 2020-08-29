Маск назвал стоимость чипирования людей

Предприниматель отметил, что в первое время вживление импланта будет довольно дорогим, но постепенно подешевеет.

«Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию», — заявил Маск.

В компании Neuralink надеются, что в будущем система для проведения операции будет полностью автоматизированной, а другие люди не будут замечать чип.

Сам чип сделают размером с монету. Он будет влиять на работу мозга, поэтому понадобится, в том числе для избавления от различных болезней.

В мае Маск заявил, что его компания Neuralink вскоре готова внедрить чип в мозг человека. Работа по созданию импланта завершится в течение года. Изобретение позволит пациентам восстановить зрение, слух или подвижность конечностей, утраченные из-за повреждений мозга.

Ранее предприниматель показал свинью Гертруду с мозговым имплантом, писало ИА Nation News. В компании Neuralink, основанной Маском, надеются, что он поможет в лечении неврологических заболеваний. В голову хрюшки внедрили имплант размером с монету и диаметром восемь миллиметров. С ним свинья живет уже два месяца.