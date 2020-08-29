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    29 августа 2020, 15:50

    Маск назвал стоимость чипирования людей

    Алена Макаренко

    Первое чипирование человека будет довольно дорогим, но потом цена пойдет на спад. Об этом рассказал изобретатель-миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube.

    Предприниматель отметил, что в первое время вживление импланта будет довольно дорогим, но постепенно подешевеет.

    «Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию», — заявил Маск.

    В компании Neuralink надеются, что в будущем система для проведения операции будет полностью автоматизированной, а другие люди не будут замечать чип.

    Сам чип сделают размером с монету. Он будет влиять на работу мозга, поэтому понадобится, в том числе для избавления от различных болезней.

    В мае Маск заявил, что его компания Neuralink вскоре готова внедрить чип в мозг человека. Работа по созданию импланта завершится в течение года. Изобретение позволит пациентам восстановить зрение, слух или подвижность конечностей, утраченные из-за повреждений мозга.

    Ранее предприниматель показал свинью Гертруду с мозговым имплантом, писало ИА Nation News. В компании Neuralink, основанной Маском, надеются, что он поможет в лечении неврологических заболеваний. В голову хрюшки внедрили имплант размером с монету и диаметром восемь миллиметров. С ним свинья живет уже два месяца.

    Новости SMI.FM