Мир 18 февраля 2024, 13:21 Маск назвал освобождение Авдеевки выгодным для России Маск назвал освобождение Авдеевки выгодным для России продолжением конфликта РИА «Новости»

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Россия получит большое количество выгод от дальнейшего продолжения конфликта на Украине. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя пост об освобождении Авдеевки миллиардера Дэвида Сакса.

Автор первоначального поста написал, что украинские войска, сдав Авдеевку, открыли российской армии возможность для дальнейшего продвижения. Пришедший в комментарии Маск согласился с этой позицией.

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«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше для России», — написал бизнесмен.

Российские войска полностью освободили Авдеевку в минувшую субботу, 17 февраля. Министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении операции президенту России Владимиру Путину, отметив значительный вклад в боевые действия группировки войск «Центр».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что глава государства на протяжении всего дня получал полные доклады о ситуации в Авдеевке вплоть до освобождения города.