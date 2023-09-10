Мир 10 сентября 2023, 08:46 Маск назвал истинного президента США. И это не Джо Байден Илон Маск: тот, кто контролирует телесуфлер Байдена, — настоящий президент США Правительство США / Правительство США

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Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, кто, по его мнению, в действительности является настоящим президентом США. По его словам, это вовсе не Джо Байден, а тот, кто контролирует телесуфлер политика. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Так Маск отреагировал на ироничное высказывание представителя Республиканской партии США Боба Маккобба. Ранее республиканец заметил, что кто бы ни управлял Байденом, он абсолютно некомпетентен, и ему пора объявить импичмент.

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«Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — заметил в ответ основатель SpaceX.

В минувшем году Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Политик часто попадает в странные ситуации — может упасть на сцене, оговориться или перепутать имена и должности людей, о которых говорит.

Оппоненты Байдена указывали, что причина этого кроется в возрастных изменениях Байдена и его проблемах со здоровьем.