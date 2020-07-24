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    24 июля 2020, 23:42

    Маск намерен сам страховать машины Tesla

    Арина Гудилова

    Основатель Tesla Илон Маск снова задумался об открытии страховой компании. Она будет предоставлять страховку владельцам электрокаров Tesla.Как сообщил Business Insider, тариф будет рассчитываться от манеры вождения водителя. Чем агрессивнее водитель управляет электрокаром — тем дороже ему придется заплатить за страховку.
    Маск намерен сам страховать машины Tesla

    Данные о езде будут собираться с бортовых компьютеров машин. После определения вероятности аварии — владельцу предоставят уникальный тариф.

    «В конечном счете, мы хотим использовать данные, которые сохранные в автомобиле, в профиле вождения человека, чтобы оценить вероятности аварии, а затем оценить ежемесячную оплату этого клиента», — сказал Маск.

    Отмечается, что это уже не первый раз, когда гендиректор Tesla пытается запустить страховую программу, так как водители электрокаров жалуются на слишком дорогую страховку у других брокеров. В августе 2019 года Tesla уже предлагала собственную страховку. Тогда тестовый проект был лишь в одном штате — Калифорния. Но Маск пообещал со временем расширить список.

    В начале июля Tesla Motors анонсировала появление полностью автономного автомобиля. Тотальная автоматизация является пятым уровнем беспилотного вождения.

    Новости SMI.FM