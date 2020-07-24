Маск намерен сам страховать машины Tesla

Данные о езде будут собираться с бортовых компьютеров машин. После определения вероятности аварии — владельцу предоставят уникальный тариф.

«В конечном счете, мы хотим использовать данные, которые сохранные в автомобиле, в профиле вождения человека, чтобы оценить вероятности аварии, а затем оценить ежемесячную оплату этого клиента», — сказал Маск.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда гендиректор Tesla пытается запустить страховую программу, так как водители электрокаров жалуются на слишком дорогую страховку у других брокеров. В августе 2019 года Tesla уже предлагала собственную страховку. Тогда тестовый проект был лишь в одном штате — Калифорния. Но Маск пообещал со временем расширить список.

В начале июля Tesla Motors анонсировала появление полностью автономного автомобиля. Тотальная автоматизация является пятым уровнем беспилотного вождения.