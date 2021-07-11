Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса

Глава SpaceX и производителя Tesla Илон Маск и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос поздравили британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал Маск в комментариях к посту Брэнсона в Twitter, где в прямом эфире транслировался полет.

«Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полетом. Не могу дождаться, когда присоединюсь к этому клубу!», — написал в Instagram Безос. Основателю Amazon 20 июля предстоит полет в космос на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard.

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон в воскресенье, 11 июля, отправился в космос на своем ракетоплане VSS Unity. Изначально пуск планировался на 13:00 GMT (16:00 по московскому времени), но его перенесли на полтора часа из-за плохих погодных условий. «360» вел трансляцию полета.

Это первый в истории запуск корабля Virgin Galactic с полным экипажем на борту. Вместе с Брэнсоном в составе экипажа находились главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. А также два пилота — Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.