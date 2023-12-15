Мир 15 декабря 2023, 20:24 Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на решение США по Украине Маск поставил два восклицательных знака под постом о выделении денег Украине Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Американский предприниматель Илон Маск лаконично прокомментировал пост режиссера Робби Старбака, который в соцсети Х написал о выделении Украине финансовой помощи в рамках оборонного бюджета США. Маск отреагировал двумя восклицательными знаками.

Палата представителей конгресса США поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 год, За высказались 310 законодателей, против проголосовали 118 человек. Из 883,7 миллиарда долларов на военные поставки Украине в конгрессе выделили 800 миллионов. Документ еще должен подписать президент США Джо Байден.

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«!!» — отреагировал миллиардер на такое решение палаты представителей.

Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение уже к лету 2024 года, считают в Штатах. Западные спецслужбы рассчитали, что страна продержится не более нескольких месяцев.