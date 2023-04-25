Мир 25 апреля 2023, 04:58 Маск двумя словами оценил статью о контрнаступлении ВСУ Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к провалу контрнаступления ВСУ Flickr

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Американский предприниматель Илон Маск двумя словами оценил статью газеты Politico о ВСУ. В материале говорилось о том, что в администрации президента США Джо Байдена усомнились в успехе контрнаступления украинских военных. Свое мнение бизнесмен разместил в Twitter.

«Содержательная статья», — написал Маск в ответ на комментарий американского предпринимателя и своего друга Дэвида Сакса.

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Последний обратил внимание на то, что недавно в США уверяли, что победа украинских военных «гарантирована», а теперь администрация американского лидера «беспокоится о провале», отметило Nation News.

Ранее Politico сообщило, что анонсированное, но не начавшееся контрнаступление ВСУ вызвало серьезное опасение в администрации президента США. Там сочли объявленные украинскими властями цели слишком амбициозными и предупредили о чрезмерном распылении своей армии.

По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», контрнаступление украинских военных грозит серьезным провалом для президента США и всего киевского режима. На эту тему он порассуждал специально для «360».