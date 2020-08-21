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    21 августа 2020, 22:40

    Машины восемь раз наезжали на милиционеров в ходе протестов в Белоруссии — ГАИ

    Кирилл Фролов

    С начала акций протеста в Белоруссии на сотрудников органов внутренних дел было совершено восемь наездов автомашин, пострадали 12 человек. Об этом сообщил в видеообращении начальник белорусского ГАИ Дмитрий Корзюк.
    Машины восемь раз наезжали на милиционеров в ходе протестов в Белоруссии — ГАИ

    По его словам, пострадавшие находятся на лечении, степень тяжести их повреждений «определяется врачами».

    «Все автомобили, все водители нам известны, практически все задержаны. Ведется работа по расследованию этих уголовных дел», — добавил глава Госавтоинспекции.

    15 августа белорусский Следственный комитет сообщил о возбуждении нескольких уголовных дел из-за наездов машин на милиционеров во время акций протеста. В частности, речь шла о событиях, произошедших в ночь на 11 августа.

    После выборов в Белоруссии стали проходить несанкционированные акции протеста. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиция не согласилась с итогами голосования.

    Новости SMI.FM