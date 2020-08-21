Машины восемь раз наезжали на милиционеров в ходе протестов в Белоруссии — ГАИ
С начала акций протеста в Белоруссии на сотрудников органов внутренних дел было совершено восемь наездов автомашин, пострадали 12 человек. Об этом сообщил в видеообращении начальник белорусского ГАИ Дмитрий Корзюк.
По его словам, пострадавшие находятся на лечении, степень тяжести их повреждений «определяется врачами».
«Все автомобили, все водители нам известны, практически все задержаны. Ведется работа по расследованию этих уголовных дел», — добавил глава Госавтоинспекции.
15 августа белорусский Следственный комитет сообщил о возбуждении нескольких уголовных дел из-за наездов машин на милиционеров во время акций протеста. В частности, речь шла о событиях, произошедших в ночь на 11 августа.
После выборов в Белоруссии стали проходить несанкционированные акции протеста. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиция не согласилась с итогами голосования.