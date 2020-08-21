По его словам, пострадавшие находятся на лечении, степень тяжести их повреждений «определяется врачами».

«Все автомобили, все водители нам известны, практически все задержаны. Ведется работа по расследованию этих уголовных дел», — добавил глава Госавтоинспекции.

15 августа белорусский Следственный комитет сообщил о возбуждении нескольких уголовных дел из-за наездов машин на милиционеров во время акций протеста. В частности, речь шла о событиях, произошедших в ночь на 11 августа.

После выборов в Белоруссии стали проходить несанкционированные акции протеста. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиция не согласилась с итогами голосования.