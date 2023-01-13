Мир 13 января 2023, 17:37 Машины российских дипломатов поцарапали в Эстонии Посол Липаев: неизвестные в Эстонии поцарапали 15 машин российской дипмиссии Unsplash

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В Эстонии неизвестные поцарапали 15 автомобилей, принадлежащих российским дипломатам, рассказал посол РФ в прибалтийской республике Владимир Липаев. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что в ситуацию вмешались представители местных страховых служб, которые устали от выплат компенсаций.

Посол рассказал, что дело доходит до хулиганских действий.

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«Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был», — рассказал Владимир Липаев.

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Ранее президент Эстонии Алар Карис созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава прибалтийского государства пообещал продолжить оказывать военную помощь ВСУ. По мнению Кариса, это поможет им достичь «победы».

В МИД республики заявили, что власти займутся передачей замороженных российских активов Украине. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что правительство создаст юридическую структуру, которая позволит воспользоваться принадлежащими России средствами.