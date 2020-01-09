Машину Тупака Шакура выставили на аукцион. В ней его застрелили

Автомобиль, в котором убили рэпера Тупака Шакура, выставлен на аукцион. Его стартовая цена 1,3 миллиона фунтов стерлингов (1,75 миллиона долларов).

Как написал таблоид Тhе Sun, речь идет о черном BMW Series 7.

Источник фото: Celebrity Cars Las Vegas/SWNS

На нем за несколько мгновений до своей смерти 7 сентября 1996 года рэпер ехал по Лас-Вегасу, возвращаясь с боксерского поединка Майка Тайсона и Брюса Селдона. Шакур и его менеджер Шуг Найт направлялись в Club 662 (сейчас — ресторан/клуб Seven). В какой-то момент с автомобилем поравнялся белый Cadillac, его стекло опустилось, и после этого оттуда несколько раз выстрелили в BMW. Четыре пули попали в Тупака. Рэпер получил ранения грудной клетки, правого легкого, руки и бедра. Шуг Найт получил осколочное ранение в голову. Через шесть дней, 13 сентября, Тупак Шакур умер. Найту удалось выжить.

Убийц до сих пор не удалось найти. По одной из версий, в Тупака и Найта стрелял Орландо Андерсон. В день убийства его избили приятели Шакура. Якобы Андерсон не мог это оставить просто так и решил поквитаться с рэпером. По другой версии, Тупака Орландо «заказал» заклятый враг Шакура — рэпер из Лос-Анджелеса The Notorious B.I.G. Некоторые подозревают, что рэпера приказал убить его менеджер Шуг Найт. Мотивом называют то, что Тупак собирался уйти из лейбла Найта.

После убийства BMW Series 7 отреставрировали. Тем не менее на его двери осталось пулевое отверстие. Внутри BMW кожаный салон. У автомобиля класса люкс 5,4-литровый двигатель и пятиступенчатая ​​автоматическая коробка передач. Ожидается, что лот будет пользоваться большой популярностью у потенциальных покупателей.

В конце 2019 года двойника Тупака Шакура заметили в Лас-Вегасе. В Сети появилось видео с человеком, который похож на легендарного рэпера. Некоторые фанаты верят, что это и был сам Шакур, который, по их версии, инсценировал собственную смерть.