Машину сотрудника милиции взорвали в белорусском Гродно

В Белоруссии взорвали машину сотрудника милиции. Он жив. По его словам, его личные данные ранее опубликовали в Сети. Открыто уголовное дело.

Все произошло около 01:30 в Гродно. В милицию поступила информация о том, что в одном из дворов Гродно прогремел взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа. Об этом говорится в сообщении СК Белоруссии, опубликованного в Telegram.

Источник фото: Следственный комитет Белоруссии

Следователи выяснили, что неизвестные повредили автомобиль Skоdа. Он принадлежит 41-летнему сотруднику милиции. Сам мужчина объяснил, что его личные данные ранее размещались в одном из радикальных Telegram-каналов.

У машины повреждена передняя часть. Также пострадали три автомобиля, припаркованных рядом. Специалисты в скором времени проведут все необходимые экспертизы. Уже опрошены потерпевшие и свидетели, просмотрено видео с камер наблюдения.

Открыто уголовное дело по статье УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Все подробности случившегося выясняют.