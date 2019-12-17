В Одессе неизвестные подожгли машину депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова. По данным местного отделения Национальной полиции, возгорание произошло около 16:20 местного времени при помощи зажигательной смеси.

Как сообщило РИА «Новости» с ссылкой на местные СМИ, депутат Ахмеров от партии «Доверяй делам» является и. о. первого заместителя департамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета. Городскую избирательную комиссию он возглавлял в 2010–2015 годах.

«Легковой автомобиль сгорел сегодня вечером на Артиллерийской улице. Очевидцы утверждают, что припаркованный внедорожник подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью», — сообщили украинские СМИ.

Оперативно прибывшие на место пожара спасатели быстро потушили пламя, но автомобиль Lexus успел сильно выгореть. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. Причастные к преступлению злоумышленники разыскиваются.