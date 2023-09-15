Мир 15 сентября 2023, 01:29 Машинист поезда отправил пассажиров в туалет в лесу Bild: машинист поезда в Германии отправил пассажиров в туалет в лесу Pxhere

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Пассажиры фирменного поезда «Саксония- экспресс» в Германии были вынуждены ходить в туалет в лесу. Во время движения состава оказалось, что все туалеты в поезде отключены. О нештатной ситуации сообщил портал Bild.

Машинист поезда сделал внеочередную остановку на вокзале в городе Риза, когда нескольким пассажирам срочно понадобилась туалетная комната. Некоторым из них пришлось справлять нужду в лесу, отметили авторы статьи.

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«Должен ли я в будущем иметь при себе бутылочку для мочи или подгузник в „Саксония-экспресс“», — возмутился один из пассажиров.

При этом он похвалил машиниста за проявленную им проницательность и отправку пассажиров в туалеты в Ризе.

Пресс-секретарь Немецких железных дорог, комментируя эту ситуацию, назвал аварию исключением. Он отметил, что машинист состава в сложившихся обстоятельствах нашел прагматичное решение.

В конце августа пиратский радиосигнал на железной дороге Польши привел к остановке движения 25 поездов в Лодзинском, Мазовецком, Опольском и Поморском воеводствах. Для пассажиров остановка поездов не представляла опасности. В общей сложности состав задержался на семь минут.