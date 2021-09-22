Стало известно, какими патронами стреляли по машине помощника Зеленского

По автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира стреляли патронами, которые произвели в Венгрии. Их практически не использовали на Украине до этого. Об этом сообщил замглавы МВД страны Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и почти не использовались на Украине. Это производство Венгрии», — отметил он.

Енин добавил, Что сейчас правоохранители пытаются понять, когда и как патроны могли попасть на Украину, а также выяснить, кто их произвел. При этом не исключено, что боеприпасы ввезли в страну контрабандой.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. По машине выстрелили более 18 раз, свыше 10 пуль попали в автомобиль. Сам Шефир не пострадал, однако его водитель получил три ранения. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Владимир Зеленский отреагировал на нападение. Он отметил, что не знает, кто может за этим стоять, но подчеркнул, что передавать ему привет выстрелами из леса в автомобиль друга — слабость. Глава Украины также подчеркнул, что ответ на это будет сильным.