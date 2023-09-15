15 сентября 2023, 14:25
Машинам с российскими номерами запретят въезд в Финляндию с 16 сентября
Финский МИД запретит въезд в страну машинам с российскими номерами с 16 сентября
Финляндия запретит въезд на свою территорию машинам с российскими номерами с 16 сентября. Об этом сообщила глава МИД страны Элина Валтонен, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», — уточнила Валтонен.
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Она подчеркнула, что ограничение не коснется только легковых автомобилей дипломатов, а также россиян, въезжающих по гуманитарным причинам. Валтонен добавила, что Финляндия будет расширять санкции против России.
Ранее запрет на въезд российских автомобилей на территорию своих стран ввели Эстония, Латвия и Литва.
В начале месяца Европейская комиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции, введенные в отношении России в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт с российскими номерами.
Соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию ЕС даже на короткий срок, в том числе и в туристических целях.
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