Мир 15 сентября 2023, 14:25 Машинам с российскими номерами запретят въезд в Финляндию с 16 сентября Финский МИД запретит въезд в страну машинам с российскими номерами с 16 сентября

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Финляндия запретит въезд на свою территорию машинам с российскими номерами с 16 сентября. Об этом сообщила глава МИД страны Элина Валтонен, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», — уточнила Валтонен.

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Она подчеркнула, что ограничение не коснется только легковых автомобилей дипломатов, а также россиян, въезжающих по гуманитарным причинам. Валтонен добавила, что Финляндия будет расширять санкции против России.

Ранее запрет на въезд российских автомобилей на территорию своих стран ввели Эстония, Латвия и Литва.

В начале месяца Европейская комиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции, введенные в отношении России в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт с российскими номерами.

Соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию ЕС даже на короткий срок, в том числе и в туристических целях.