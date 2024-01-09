Мир 09 января 2024, 04:28 Машина врезалась в забор Белого дома в Вашингтоне Секретная служба США: автомобиль протаранил ограждение Белого дома в Вашингтоне Freepik

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Автомобиль врезался в ограждение Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американскую секретную службу.

Правоохранители заблокировали проход рядом с местом происшествия. Машина, предположительно протаранившая ворота, еще не уехала. По предварительной информации, это серый внедорожник. Сотрудники полиции начали обследовать авто.

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В мае прошлого года в Вашингтоне произошла похожая история. Водитель грузовика специально протаранил ограждение безопасности Белого дома. Сотрудники полиции объявили эвакуацию людей из отеля Hay-Adams, находящегося рядом. Правоохранители также оцепили автомобильные и пешеходные дороги, а шофера грузовика задержали. Внутри его машины обнаружили подозрительную посылку.

Еще одна машина врезалась в заграждение Белого дома в 2018 году. Водителем транспорта была женщина, она хотела проникнуть на территорию защищенного участка.