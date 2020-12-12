Машина в Нью-Йорке въехала в толпу участников акции в поддержку BLM

Около 40 человек вышли на проезжую часть. Машина въехала прямо в толпу. По предварительным данным, пострадали около семи человек. Часть из них госпитализировали.

По словам полиции, машиной управляла женщина. Транспортное средство уже стояло на перекрестке, когда его окружила толпа. Водитель испугалась и начала движение, а после прибавила скорость.

Правоохранители задержали несколько участников протестной акции. Выяснилось, что сторонники движения в защиту прав афроамериканцев, своим митингом выразили солидарность с заключенными иммиграционной тюрьмы, которые уже несколько недель держат голодовку в знак протеста против жестокого обращения.

Движение Black Lives Matter зародилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Массовые протесты, которые перерастали в погромы охватили многие страны мира.