01 марта 2024, 18:56
Машина въехала в толпу людей на площади в Польше
RFM: в Польше водитель влетел в толпу людей и скрылся, пострадали 15 человек
Автомобиль Ford Focus протаранил толпу людей, которые стояли на автобусной остановке в центре польского Щецина. В результате 15 человек получили тяжелые ранения, сообщило польское издание RFM.
«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 15 человек тяжело ранены», — уточнили журналисты.
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Предполагаемый виновник скрылся и устроил еще одно ДТП с четырьмя транспортными средствами. Здесь также пострадали люди, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция задержала водителя Ford Focus.
Накануне, 29 февраля, житель Хакасии въехал в толпу студентов на ВАЗ-2114. Авария произошла на улице Добровольского. По данным регионального ГИБДД, травмы получили два молодых человека.
Въехавший в толпу студентов колледжа в поселке Усть-Абакан рассказал «360», что у него случился микроинсульт.
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