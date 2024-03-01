Мир 01 марта 2024, 18:56 Машина въехала в толпу людей на площади в Польше RFM: в Польше водитель влетел в толпу людей и скрылся, пострадали 15 человек Mateusz Wlodarczyk / Global Look Press

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Автомобиль Ford Focus протаранил толпу людей, которые стояли на автобусной остановке в центре польского Щецина. В результате 15 человек получили тяжелые ранения, сообщило польское издание RFM.

«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 15 человек тяжело ранены», — уточнили журналисты.

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Предполагаемый виновник скрылся и устроил еще одно ДТП с четырьмя транспортными средствами. Здесь также пострадали люди, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция задержала водителя Ford Focus.

Накануне, 29 февраля, житель Хакасии въехал в толпу студентов на ВАЗ-2114. Авария произошла на улице Добровольского. По данным регионального ГИБДД, травмы получили два молодых человека.

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