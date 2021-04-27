Машина с российскими миротворцами подорвалась в Карабахе

Перевозивший российских миротворцев автомобиль подорвался на противотанковой мине в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МВД непризнанной республики Унана Тадевосяна.

Он подчеркнул, что взрыв произошел три дня назад. Ранения получили два миротворца. В данный момент они находятся в больнице. Угрозы для их жизни нет.

На минувшей неделе Министерство обороны России рассказало о работе саперов по разминированию территории, где минувшей осенью происходили боестолкновения. С 23 ноября военные обезвредили почти 26 тысяч взрывоопасных предметов и расчистили от неразорвавшихся боеприпасов 621 километр дорог и более двух тысяч домов.

Вооруженные столкновения между военными Азербайджана и Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. Соглашение о прекращении боевых действий 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Документ предусматривал, что военные остаются на занятых территориях. За соблюдением прекращения огня начнут следить российские миротворцы, которые заняли линию соприкосновения.