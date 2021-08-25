Машина с иностранцами в Грузии скатилась в овраг и перевернулась 20 раз

В Грузии автомобиль с тремя иностранцами, среди которых был несовершеннолетний, сорвался в овраг и перевернулся около 20 раз. В результате погибла женщина, сообщил телеканал TV25.

Страшная авария произошла накануне в районе перевала Годердзи на юго-западе Грузии. Момент падения машины в овраг запечатлели на видео. На кадрах можно заметить, что автомобиль перевернулся не менее 15 раз. Грузинская полиция начала расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Врачи сообщили, что пострадавшие в аварии мужчина и ребенок сейчас чувствуют себя хорошо. Женщина, которая была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Батуми, скончалась.

Все участники аварии — иностранцы, но гражданами какой страны они являются, не уточняется.

При этом телеканал Rustavi 2 сообщил, что в ДТП погибла 31-летняя женщина из Саудовской Аравии.

Ранее в Дагестане группа из 15 туристов оказалась заблокирована в Карадахской теснине. Это произошло из-за подъема воды в реке после ливня. Еще один человек пропал.