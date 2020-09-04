Машина протаранила вышедших на протесты в Нью-Йорке американцев. Видео

В Нью-Йорке участники акции протеста Black Lives Matter чуть не попали под колеса автомобиля. Неизвестный поехал прямо на собравшихся демонстрантов. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Протестующие собрались на Таймс-сквер, сообщила газета New York Daily News. Всего на улицу вышли порядка 300 человек. Они выстроились в линию на дороге и пытались перекрыть движение транспорта своими велосипедами, требуя «расового правосудия» после гибели афроамериканца от рук полицейских в Рочестере.

К заграждению из велосипедов подъехал черный Ford Taurus. Сначала автомобиль затормозил, но потом резко тронулся и поехал прямо через толпу. Трех стоявших на проезжей части велосипедистов он подрезал. Пострадавшие получили незначительные травмы. Помощь им оказали на месте волонтеры-медики.

В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что на демонстрантов наехала не полицейская машина. Правоохранители заняты расследованием инцидента.

Представитель правоохранительных органов города уточнил, что за рулем Ford мог находиться участник еще одного митинга на Даффи-сквер, где собрались сторонники президента Дональда Трампа.

Волна протестов прокатилась по США после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда при задержании полицией. После этого случая появилось движение Black Lives Matters, последователи которого просят остановить полицейский произвол.