Мир 08 июля 2023, 18:38 Машина из кортежа польских дипломатов устроила аварию на Украине «Страна» сообщила об аварии с участием кортежа польских дипломатов на западе Украины Національна поліція України

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Проезжавший по Тернопольской области Украины кортеж польских дипломатов попал в аварию. В результате одного пострадавшего забрали в больницу, еще несколько человек получили травмы. Подробности происшедшего привело украинское издание «Страна».

Авария произошла в минувшую пятницу около 09:00 на дороге Ковель — Черновцы. Находившийся за рулем дипломатической машины ассистент военного атташе Матвей Наленч не справился с управлением. Сначала он выехал из колонны кортежа на встречную полосу, а потом — на обочину, где врезался в припаркованную машину местного жителя.

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Водитель пострадавшей машины в момент столкновения находился за рулем. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Виновник аварии отказался проходить тест на алкоголь и наркотики. Все сведения полицейские внесли в единую систему о ДТП.