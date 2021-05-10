Машина из кортежа Пашиняна попала в аварию в центре Еревана

Авария с участием автомобиля из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна произошла в центре Еревана. Как сообщило издание Aysor, внедорожник службы охраны главы правительства столкнулся с Mercedes и курьером на мопеде.

Telegram-канал «Sputnik Армения» опубликовал фото с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что у внедорожника повреждена передняя часть. В аварии пострадала женщина, которую забрали в больницу. СМИ утверждают, что она находилась в иномарке, с которой столкнулся автомобиль из кортежа.

Агентство со ссылкой на пресс-службу полиции сообщило, что авария произошла на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци. Столкнулись Mercedes и Nissan.

По данным СМИ, на место прибыл руководитель государственной службы охраны Саркис Ованнисян. На месте работают сотрудники дорожной инспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.