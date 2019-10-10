Marvel снимет супергеройский девичник

«Если мы действительно будем гореть желанием сделать это, если мы с любовью отнесемся к этому и достаточное число людей по всему миру будут говорить о том, что хотят этого, возможно, это случится», — поделилась надеждами актриса.

По ее словам, звезды уже обсуждали своим девичьим коллективом перспективу появления женского супергеройского фильма. С этой идеей они даже вышли на главу студии Кевина Файги.

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«Я бы сказала, что очень много женщин из актерского состава Marvel подошли к Кевину и сказали: „Мы вместе займемся этим. Мы хотим сделать это“», — поделилась Ларсон.

Файги уже высказывал интерес к съемкам чисто женского фильма. Впрочем, пока никто не рискнул дать зеленый свет такому необычному проекту. Это несмотря на то, что во вселенной студии уже появились фильмы с явным акцентом на женских персонажах. Например, «Капитан Марвел» 2019 года или уже почти готовая к прокату «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон.