Мир 03 марта 2024, 08:49 Маршрут объезда участка трассы «Таврида» изменили Советник Крючков: объезд участка «Тавриды» пустили через Феодосию РИА «Новости»

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Схему объезда участка трассы «Таврида» изменили в Крыму, транзит пойдет через Феодосию. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

В ночь на воскресенье власти республики временно ограничили движение по трассе «Таврида» и опубликовали три пути объезда по сельским дорогам в Ленинском и Кировском районах.

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«Поменялся маршрут объезда участка трассы „Таврида“, где ранее ввели ограничения. Движение транспорта осуществляется транзитом через Феодосию», — написал Крючков.

Жители Крыма ранее сообщили в социальных сетях о сильных взрывах над Феодосией. Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников в небе над полуостровом.

Днем ранее, 2 марта, правоохранители в Крыму обнаружили взрывчатку на днище автомобиля, который попытался попасть на полуостров через КПП «Джанкой».