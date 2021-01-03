Тысячи людей собрались на марш памяти Сулеймани, убитого год назад. Трансляция

«Марш миллиона» начался на площади Тахрир. Люди вспоминают не только генерала Сулеймани, но и лидера иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об их гибели стало известно 3 января 2020 года. Военные были убиты при атаке беспилотника США на международный аэропорт Багдада.

Во время недавней встречи с семьей генерала верховный лидер Ирана Али Хосейни Хаменеи пообещал отомстить за убийство, заявив, что США столкнутся с «жесткими» последствиями.

«Мы здесь, чтобы почтить мучеников Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани. Давайте не забудем: они пожертвовали многим ради Ирака, и они победили Америку в Ираке», — процитировал «Интерфакс» одного из участников марша.

Тем не менее собравшиеся заранее заявили, что их акция не связана с протестом против США или правительства Ирака.

Другая акция памяти прошла 2 января. Тысячи сторонников Сулеймани пришли в аэропорт Багдада, где он был убит.

Сулеймани возглавлял спецподразделение «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Год назад он находится в Ираке, так как помогал местным военизированным формированиям шиитов в борьбе с террористами. Тем не менее США считают «Кудс» террористами и утверждают, что спецподразделение поддерживало боевиков деньгами и оружием. Сулеймани же, возглавив подразделение, стал одним из самых влиятельных военачальников Ирана.