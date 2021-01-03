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    03 января 2021, 15:11

    Тысячи людей собрались на марш памяти Сулеймани, убитого год назад. Трансляция

    Дарья Сидорова

    Марш памяти в честь иранского генерала Касема Сулеймани начался в центре Багдада в воскресенье, 3 января. Собравшиеся вспоминают народного героя, который погиб ровно год назад при обстреле со стороны США. Как видно по трансляции, собрались тысячи людей.

    «Марш миллиона» начался на площади Тахрир. Люди вспоминают не только генерала Сулеймани, но и лидера иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об их гибели стало известно 3 января 2020 года. Военные были убиты при атаке беспилотника США на международный аэропорт Багдада.

    Во время недавней встречи с семьей генерала верховный лидер Ирана Али Хосейни Хаменеи пообещал отомстить за убийство, заявив, что США столкнутся с «жесткими» последствиями.

    «Мы здесь, чтобы почтить мучеников Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани. Давайте не забудем: они пожертвовали многим ради Ирака, и они победили Америку в Ираке», — процитировал «Интерфакс» одного из участников марша.

    Тем не менее собравшиеся заранее заявили, что их акция не связана с протестом против США или правительства Ирака.

    Другая акция памяти прошла 2 января. Тысячи сторонников Сулеймани пришли в аэропорт Багдада, где он был убит.

    Сулеймани возглавлял спецподразделение «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Год назад он находится в Ираке, так как помогал местным военизированным формированиям шиитов в борьбе с террористами. Тем не менее США считают «Кудс» террористами и утверждают, что спецподразделение поддерживало боевиков деньгами и оружием. Сулеймани же, возглавив подразделение, стал одним из самых влиятельных военачальников Ирана.