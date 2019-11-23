Марш против насилия над женщинами прошел в Париже

В Париже на акцию протеста против насилия над женщинами вышли около 50 тысяч человек. Мужчины и женщины несли фотографии своих убитых близких и плакаты с лозунгами.

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По данным телеканала BFMTV, в марше протеста приняли участие члены почти 70 общественных организаций. К нему присоединились известные личности — актрисы Джули Гайе, Мюриэль Робэн, Сандрин Боннэр, Ева Дарлан и экс-министр образования Наджат Валло-Белькасем.

Участники акции прошли от площади Оперы до площади Нации. Подобные марши состоялись в Лилле, Бордо, Ренне, Страсбурге и Тулузе.

«Мы думаем, что это будет исторический марш», — заявила одна из организаторов Кэролайн де Хаас. Она указала на отсутствие у закона средств для наказания насильников и убийц. Только в этом году погибли от домашнего насилия 116 женщин. В прошлом — 121.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп 25 ноября должен представить целый пакет «конкретных мер» для борьбы с домашним насилием.