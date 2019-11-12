  • Марш националистов во Вроцлаве закончился столкновениями с полицией

    12 ноября 2019, 15:15

    Ирина Нагайникова

    Сотрудники полиции Вроцлава применили дубинки, водометы и слезоточивый газ против националистов, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    В День независимости Польши во Вроцлаве прошел ежегодный марш национал-патриотических и ультраправых организаций.

    Демонстрация из нескольких тысяч участников прошла по улицам города с запрещенными файерами и антисемитскими лозунгами.

    Правоохранители попытались задержать шествие, перегородив дорогу. Однако участники марша стали бросать в полицейских бутылки и петарды.

    В результате против демонстрантов применили слезоточивый газ, водометы и дубинки. Известно об аресте нескольких человек и одном пострадавшем полицейском.