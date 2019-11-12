Марш националистов во Вроцлаве закончился столкновениями с полицией

В День независимости Польши во Вроцлаве прошел ежегодный марш национал-патриотических и ультраправых организаций.

Демонстрация из нескольких тысяч участников прошла по улицам города с запрещенными файерами и антисемитскими лозунгами.

Правоохранители попытались задержать шествие, перегородив дорогу. Однако участники марша стали бросать в полицейских бутылки и петарды.

В результате против демонстрантов применили слезоточивый газ, водометы и дубинки. Известно об аресте нескольких человек и одном пострадавшем полицейском.