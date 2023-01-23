Мир 23 января 2023, 08:45 Марокко передало Украине модернизированные Excalibur Army танки Menadefense: танки Т-72Б после модернизации Excalibur Army попали на Украину через Марокко Викимедиа

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Власти Марокко отдали Украине танки Т-72Б, модернизацией которых занималась компания Excalibur Army в Чехии. Об этом написал алжирский ресурс Menadefense.

По данным издания, первую партию примерно из 20 танков уже направили в зону боевых действий. Ресурс заявил, что армия Марокко в 1999–2000 годы купила у Белоруссии 148 танков Т-72, 12 танков Т-72БК и 136 танков Т-72Б.

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Портал сообщил, что марокканские власти под давлением приняли решение отправить Украине оружие. На это повлияла встреча на авиабазе Рамштайн в Германии еще в апреле 2022 года, мероприятие организовали Соединенные Штаты. На нем шли консультации об оказании западными странами помощи киевскому режиму. Марокко и Тунис были на той встрече единственными государствами из Северной Африки.

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Страны Запада после начала российской спецоперации стали активно помогать Украине, они направляют туда оружие. На прошлой неделе глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна не будет против поставок Польшей танков Leopard 2 киевскому режиму.