Марокканский певец в эфире призвал мужчин бить своих жен. Шоу закрыли

Марокканский певец Адиль Эль Милуди стал участником шоу Kotbi Tonight на телеканале Chada TV. Во время дискуссии в прямом эфире речь зашла о насилии над женщинами, исполнитель признался, что бьет свою супругу. По его словам, это совершенно нормально и мужья могут делать с женами все, что захотят.

«Кто не бьет свою жену — не настоящий мужчина», — приводит Daily Mail слова Эль Милуди.

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Ведущий программы не согласился с таким заявлением и возразил, что сейчас насилие над женщинами запрещено во всем мире.

«Это нормально в Марокко — каждый может делать со своей женой все, что захочет, ударить ее или убить ее», — возразил певец.

Затем он признался, что сам избивает свою супругу, за что был когда-то арестован в Испании. Исполнителю удалось избежать наказания благодаря супруге, которая заступилась за него и заявила, что Эль Милуди ее не трогал. Полицейские освободили его через сутки.

После скандального эфира многие жители Марокко осудили Эль Милуди, а ведомство по надзору за СМИ закрыло шоу на три недели.