Марокканский певец в эфире призвал мужчин бить своих жен. Шоу закрыли
«Кто не бьет свою жену — не настоящий мужчина», — приводит Daily Mail слова Эль Милуди.
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Ведущий программы не согласился с таким заявлением и возразил, что сейчас насилие над женщинами запрещено во всем мире.
«Это нормально в Марокко — каждый может делать со своей женой все, что захочет, ударить ее или убить ее», — возразил певец.
Затем он признался, что сам избивает свою супругу, за что был когда-то арестован в Испании. Исполнителю удалось избежать наказания благодаря супруге, которая заступилась за него и заявила, что Эль Милуди ее не трогал. Полицейские освободили его через сутки.
После скандального эфира многие жители Марокко осудили Эль Милуди, а ведомство по надзору за СМИ закрыло шоу на три недели.