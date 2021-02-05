Марокканка скормила гениталии убитого возлюбленного его друзьям

По данным издания, женщина приготовила из гениталий убитого блюдо и угостила им друзей мужчины, которые не знали, что именно они едят. Остальные части тела она скормила собакам.

Родственник убитого обыскал дом ревнивицы и не нашел никаких следов преступления, кроме выбитого зуба в блендере. Теперь женщину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.