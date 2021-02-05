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    05 февраля 2021, 15:52

    Марокканка скормила гениталии убитого возлюбленного его друзьям

    Артур Блянихов

    В Марокко 30-летняя женщина убила своего бывшего возлюбленного из-за того, что он решил взять в жены другую. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, женщина приготовила из гениталий убитого блюдо и угостила им друзей мужчины, которые не знали, что именно они едят. Остальные части тела она скормила собакам.

    Родственник убитого обыскал дом ревнивицы и не нашел никаких следов преступления, кроме выбитого зуба в блендере. Теперь женщину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.