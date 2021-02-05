Марокканка скормила гениталии убитого возлюбленного его друзьям
В Марокко 30-летняя женщина убила своего бывшего возлюбленного из-за того, что он решил взять в жены другую. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, женщина приготовила из гениталий убитого блюдо и угостила им друзей мужчины, которые не знали, что именно они едят. Остальные части тела она скормила собакам.
Родственник убитого обыскал дом ревнивицы и не нашел никаких следов преступления, кроме выбитого зуба в блендере. Теперь женщину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.