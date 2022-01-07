Мародеры застрелили хип-хоп музыканта Битаева в Алма-Ате

Мародеры застрелили известного хип-хоп-музыканта Сакена Битаева во время беспорядков в Алма-Ате. О смерти исполнителя сообщил его друг Данияр Адилбеков.

«Вчера в Алма-Ате мародеры застрелили моего друга — Битаева Сакена. Пуля попало в легкое, Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи», — написал Адилбеков в Facebook.

Он уточнил, что мародеры напали на мужчину, когда тот сидел в машине вместе с другом. Участники беспорядков хотели отобрать автомобиль и начали вскрывать двери. В этот момент водитель попытался уехать, а мародеры открыли огонь.

«Родители Сакена не могут его забрать домой, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. Виновных тоже не нашли, и думаю, уже вряд ли найдут», — заявил друг погибшего музыканта.

Сакен Битаев был известен под псевдонимом Salamec Staff. Он был не только музыкантом, но и популярным режиссером.

Протестные акции продолжаются в Казахстане уже несколько дней. Сначала они носили мирный характер, но затем переросли в беспорядки и стычки с правоохранителями. Мародеры грабят магазины, банки и нападают на административные здания. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал уничтожить всех зачинщиков беспорядков.