Мародеры ограбили помогавшую протестующим блогершу в Алма-Ате

Мародеры ограбили девушку, помогавшую участникам протестных акций в Алма-Ате. Блогерша владеет ювелирным магазином, из которого вынесли все украшения.

«Самое обидное, что я вчера тоже вышла на митинг и помогала людям. Я довозила, давала воду — вот тебе и спасибо. Меня полностью обокрали на несколько миллионов. Вот это и называется благодарностью», — рассказала Гульназ Махметова в своем видеообращении в Instagram.

Магазин девушки находится в центре города. Мародеры вынесли весь товар 5 января. До этого Махметова несколько дней помогала митингующим, раздавая им еду и воду.

Жители разных городов Казахстана начали устраивать протестные акции после повышения цен на сжиженный газ. Сначала митинги носили мирный характер, но 4 января они переросли в беспорядки. Мародеры начали грабить магазины и банки.

По всей стране объявили чрезвычайную ситуацию. В Казахстане начали расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа, напомнил RT. Правительство ввело временное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.