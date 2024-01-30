Мир 30 января 2024, 08:04 ВСУ разместили артиллерию в жилых кварталах на Купянском направлении Марочко: ВСУ разместили артиллерию в жилых кварталах на Купянском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины разместили артиллерийские орудия в жилых кварталах в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области и ведут огонь на Купянском направлении. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По данным источника Марочко, в этом населенном пункте ВСУ ведут огонь в районе храма Петра и Февронии. Украинские военные применяют ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Подполковник добавил, что залпы фиксируют в основном из второго микрорайона.

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Кроме того, ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы, в том числе Белгородскую, Брянскую области. Удары наносят по Крыму. Российские системы ПВО уничтожают выпущенные по российской территории боеприпасы.

Ранее в Минобороны заявили, что в нескольких регионах страны перехватили 21 украинский беспилотник.