Мир 26 января 2024, 09:28 Марочко раскрыл информацию о западных центрах подготовки десантников ВСУ на Украине Офицер Марочко: блок НАТО начал готовить боевиков ВСУ в Житомире и Хмельницком РИА «Новости»

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Инструкторы НАТО проводят подготовку украинских десантных войск в Житомире и Хмельницком. В учебных центрах работают военные специалисты из США, Британии, Германии и Франции. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, иностранные инструкторы готовят к боевым действиям мобилизованных украинцев, отобранных по физическим параметрам и морально-волевым качествам. Западные специалисты обучают ВСУ навыкам выживания, тактике действий подразделений в современных реалиях боевых действий, а также применению средств огневого поражения.

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«Обучение перспективных солдат ведут специалисты из США, Великобритании, Германии и Франции», — указал Марочко.

Он добавил, что зарубежные инструкторы являются действующими военнослужащими в своих странах.

Ранее помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер анонсировала поставки Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 на Украину. По ее словам, Пентагон направит стране пилотов и техников, а также предоставит ВСУ запчасти и снаряды для военных самолетов.