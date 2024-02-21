21 февраля 2024, 08:35
Марочко оценил работу украинской ПВО в Харьковской области
Марочко: украинская ПВО сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области
Украинские системы противовоздушной обороны сбивают менее 20% воздушных целей в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что во время активных боевых действий российские военные применяют беспилотники и средства ВКС. По его словам, комбинированные огневые поражения бойцы наносят по всем законным целям в Харьковской области.
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«Данный факт является проблемным вопросом украинских сил ПВО. По полученным данным, из всего массива воздушных целей поражается порядка 18%», — уточнил офицер.
Наиболее эффективно украинские системы ПВО работают против беспилотников различных типов. Самые сложные цели для обороны ВСУ — крылатые ракеты и авиабомбы.
Чтобы повысить эффективность работы, украинские подразделения постоянно просят руководство нарастить контингент и насытить фронт современными средствами обнаружения и поражения, добавил Марочко.
В Авдеевке нашли десятки единиц советской и американской техники. По словам заместителя командира по вооружению с позывным Клевер, ее оставили ВСУ, когда уходили из города.
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