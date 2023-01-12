Мир 12 января 2023, 08:26 Марку с изображением горящего Кремля установили в центре Киева «Украина.ру»: Марка-фотозона с горящим московским Кремлем появилась в центре Киева

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Марка-фотозона, где изображен горящий Кремль, появилась в Киеве. Об этом сообщило издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

Иллюстрацию разместили на центральной улице украинской столицы — Крещатике. Она находится недалеко от здания Киевской городской государственной администрации, уточнило украинское издание «Вечерний Киев».

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На марке изображен разрушающийся и горящий Кремль, он укутан цветущим хлопком. По данным украинского издания Страна.ua», ранее на этом месте установили марку, на которой показали взрыв на Крымском мосту.

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Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября прошлого года, там взорвался грузовой автомобиль. В результате случившегося частично обрушились два автомобильных пролета части моста, загорелись семь цистерн железнодорожного состава. Российские власти заявили, что за всем этим стоят украинские спецслужбы.