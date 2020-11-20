Маркл «сливала» информацию о себе королевским биографам

Супруга принца Гарри пыталась внести коррективы в книгу, чтобы исправить все «искажения» в ее биографии. Однако она отказалась встречаться и лично общаться с авторами. Герцогиня Сассекская передала информацию о себе другу, с которым связались Скоби и Дюран. По плану Маркл, сведения от этого товарища распространились бы по нужным каналам.

Однако адвокаты издания узнали, что именно герцогиня снабжала биографов информацией, на которой они выстроили книгу. Поэтому Маркл решила их опередить и призналась во всем. Она фактически назвала себя источником информации для книги, направленной против королевского семейства.

Супруга принца Гарри сделала признание в рамках судебного процесса, который она готовит против The Mail on Sunday. Тяжбы идут из-за публикации письма, которое Маркл написала своему отцу. Герцогиня требует от издателя возмещения убытков за возможное злоупотребление частной информацией, нарушение авторских прав и закона «О защите данных».

В книге «Обретая свободу» описывается путь Маркл и принца Гарри от их знакомства до решения покинуть королевское семейство, отметил сайт «Дни.ру». В издании пара предстает в выгодном для них свете, а члены монаршей династии Великобритании выставлены отрицательно. Тем не менее принц Гарри Маркл клялись, что непричастны к созданию книги.