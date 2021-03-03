Марки с обнаженными женщинами выпустят на Украине

На Украине выпустят марки с обнаженными женщинами. «Укрпочта» решилась на такой эксперимент впервые. На марках будут картины в стиле ню.

«Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко „Одалиска“ из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина „Энергия II“ из фондов Национального художественного музея Украины. Тираж каждой марки — 130 тысяч экземпляров», — говорится в сообщении компании-оператора.

Серию назвали «Ее величество — женщина». Каждую марку выпустят тиражом 130 тысяч экземпляров. В продаже они появятся в пятницу, 5 марта.

Недавно украинская почта оказалась в центре скандала, после того как решила выпустить 23 февраля серию марок с сухопутными войсками. В Министерстве обороны Украины заявили, что идею надо было обсудить с ведомством, и назвали этот случай недопустимым. На Украине больше нет праздника 23 Февраля. Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский объяснил, что это был «тонкий троллинг, который поняли не все».