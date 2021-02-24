Маркетолог предположил скрытый смысл будущей книги Хиллари Клинтон

Маркетолог Николай Григорьев считает, что будущая книга Хиллари Клинтон будет иметь скрытый смысл. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его мнению, в произведении будет пропагандироваться «идея перехода власти над миром к транснациональным корпорациям».

«Дело в том, что семейство Клинтон принадлежит к клану глобалистов-финансистов, так что в будущей книге будут продвигаться как раз подобные посылы», — заявил Григорьев.

Также он назвал Клиентон представительницей группы «либерального финансово-цифрового капитала».