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    24 февраля 2021, 20:55

    Маркетолог предположил скрытый смысл будущей книги Хиллари Клинтон

    Дарья Морозова

    Маркетолог Николай Григорьев считает, что будущая книга Хиллари Клинтон будет иметь скрытый смысл. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его мнению, в произведении будет пропагандироваться «идея перехода власти над миром к транснациональным корпорациям».

    «Дело в том, что семейство Клинтон принадлежит к клану глобалистов-финансистов, так что в будущей книге будут продвигаться как раз подобные посылы», — заявил Григорьев.

    Также он назвал Клиентон представительницей группы «либерального финансово-цифрового капитала».