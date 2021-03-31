Маркетолог Николай Григорьев прокомментировал новость о памятнике Грете Тунберг

Маркетолог Николай Григорьев выразил мнение о памятнике экоактивистке Грете Тунберг, который установили на территории университета Уинчестера в Англии. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он считает, что руководство учреждения хочет быть в тренде, чтобы получать гранты. Он отметил, что «университетские сообщества всегда падки на такие вещи».

«В рамках определенных общественных настроений, царящих на Западе, вроде политкорректности, Грета Тунберг стала знаменем, под которым выстраиваются не только политические, но и крупнейшие экономические силы», — считает Григорьев.