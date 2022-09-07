Названа причина, по которой Запад боится союза Китая и России | 360°

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Названа причина, по которой Запад боится союза Китая и России

Посол России в КНР отверг участие Китая в спецоперации на Украине

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Посол России в Китае Андрей Денисов заявил об отсутствии предпосылок созданию военного союза между этими странами. Политический советник и генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов в интервью «360» сказал, что посол имел в виду сотрудничество стран в рамках текущей геополитической ситуации.

«Тут крайне важно понимать интерпретацию слов. Денисов опроверг союз России и Китая именно в рамках организации специальной операции», — сказал он.

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Маркелов подтвердил, что между этими странами действительно распланировано военное сотрудничество до 2025 года. В рамках этих мероприятий проведут различные учения и создадут совместные разработки.

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Однако спецоперация останется только в зоне ведения России.

Также Маркелов напомнил, что сейчас слова публичных политиков нередко требуют расшифровки. Именно поэтому посол выразился так при комментировании сотрудничества России и Китая. Более того, при формулировании вопроса чаще всего подразумевается текущая геополитическая ситуация.

«Если бы Денисов не прокомментировал отношения Китая и России, то начались бы пересуды. Ведь президент страны приехал во Владивосток. А там он мог договориться с Китаем о военно-техническом сотрудничестве в рамках спецоперации», — заявил Маркелов.

Также он прокомментировал отношение Запада о возможном союзе КНР и России. По его словам, другие государства страшатся подобного тандема.

«В таком случае российская идеология наложится на огромный потенциал китайских денег в технологии — а в этом аспекте КНР примерно на 40%», — сказал он.

Маркелов сказал, что в этом случае создастся мощная конструкция, которая пугает Запад.

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