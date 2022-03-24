Мариупольцы показали военным России возможные позиции украинских нацбатов

Российским военным, находящимся на передовой в украинском городе Мариуполь, стали известны возможные позиции украинских нацбатов. Об этом написал RT.

Стрингер издания Андрей Филатов поговорил с местными и выяснил возможные места дислокации.

«Перед этой высокой крышей… Они там стоят… Стояли. Давайте мы посмотрим и вернемся», — заявила одна из жительниц города.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль Изюм в Харьковской области. Также стало известно, что российская авиация за последнюю ночь поразила 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта.