Жители Мариуполя начали возвращаться к мирной жизни. Об этом в стриме RT «Летучка» рассказал корреспондент телеканала Борис Кузнецов.

По его словам, газа в домах до сих пор нет, поэтому людям приходится готовить еду на кострах у дома.

«У каждого подъезда есть костер, на котором готовят еду. Топят фактически какими-то веточками, деревяшками, и сейчас закончится это дело — люди не знают, что делать, ведь газа еще не будет в ближайшее время. Но в целом есть какой-то позитив, что люди хотя бы выходят на улицу, получают гуманитарную помощь. Они понимают, что бои закончены», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал бои по освобождению Мариуполя и назвал их успешными. Он также заявил, что штурм промышленной зоны в городе является нецелесообразным.