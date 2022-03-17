Мариупольчанка заявила, что ВСУ воспитывали в людях страх перед российской армией

Украинские военные воспитывали в мирных жителях страх перед российской армией. Такое мнение выразила очевидица из Мариуполя.

«Говорили, что вы (российские военные — прим. ред.) расстреливаете людей. Страшно, дети шли, плакали, видя военных», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она рассказала, что вместе с детьми она провела 15 суток в подвале, прячась от обстрелов. Из подвала к эвакуационным автобусам ей пришлось вместе с детьми идти пешком, так как машины их не брали.

«Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду», — сказала женщина.

За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов удалось эвакуировать 295 человек, 66 из них — дети. Они находятся в селе Безыменное Новоазовского района. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в общей сложности с 5 марта в пункт оказания помощи «Безыменное» эвакуировали 1614 человек.