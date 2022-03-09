Мариуполь за сутки смогли покинуть более 40 человек, заявили в ДНР

Более 40 мирных жителей, в том числе шесть детей, смогли покинуть Мариуполь за прошедшие сутки. Об этом в эфире «России 24» сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передал ТАСС.

«За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда: 42 человека, из них шесть детей», — сообщил представитель НМ ДНР.

Обстановка в Мариуполе по-прежнему тяжелая, отметил Басурин. Работу гуманитарных коридоров продолжают блокировать украинские националисты.

Басурин также сообщил, что на территориях, освобожденных донецкими ополченцами, за минувшие сутки ранения получили пять мирных жителей.

Эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам препятствуют украинские националисты. Накануне радикалы также сорвали эвакуацию гражданского населения из Мариуполя и Волновахи. В Народной милиции ДНР сообщали, что из-за украинских боевиков по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один человек. А 6 марта бандеровцы в Мариуполе открыли огонь по колонне беженцев, в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Неоднократно украинские националисты использовали мирных жителей как живой щит.